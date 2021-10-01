Председатель правящей партии Японии планирует распустить парламент 14 октября

Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида, который вскоре станет премьер-министром, намерен 14 октября распустить парламент, информирует ТАСС.
Кисиду изберут главой правительства в ходе внеочередной сессии парламента, которая откроется в ближайшие дни. Она завершится 14 октября – в этот день Кисида намерен распустить законодательный орган. После же в стране начнется подготовка к выборам в нижнюю палату парламента, которые пройдут в ноябре.
Новый председатель правящей Либерально-демократической партии был избран 29 сентября.