Председатель правящей партии Японии планирует распустить парламент 14 октября

Кисиду изберут главой правительства в ходе внеочередной сессии парламента, которая откроется в ближайшие дни. Она завершится 14 октября – в этот день Кисида намерен распустить законодательный орган. После же в стране начнется подготовка к выборам в нижнюю палату парламента, которые пройдут в ноябре.Новый председатель правящей Либерально-демократической партии был избран 29 сентября.