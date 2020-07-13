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Председатель Правления Банка развития Андрей Жишкевич: в стране начинают активно появляться механизмы рыночного финансирования

В стране начинают активно появляться механизмы рыночного финансирования. Об этом в интервью корреспонденту газеты «Рэспублiка» и sb.by рассказал  председатель Правления Банка развития Андрей Жишкевич: 

Сейчас мы планомерно замещаем механизм директивного кредитования кредитованием на рыночных условиях, при этом преобразуя формы господдержки вместо льготной процентной ставки – в форму бюджетных трансфертов, которой предполагается компенсировать либо процентную ставку, либо часть инвестируемых расходов предприятия, которое будет кредитоваться на рыночных условиях. 


В качестве примера такой формы Андрей Жишкевич приводит конкурс по финансированию молочно-товарных ферм на рыночных условиях: 

– Их Банк развития будет кредитовать не по льготной ставке, а по ставке рефинансирования, а предприятие, реализовавшее проект за счет средств конкурса, получит возможность компенсировать часть инвестиционных расходов в виде бюджетных трансфертов. На наш взгляд, это очень правильный способ стимулирования такого рода проектов, потому что в том числе бюджетные трансферты привязаны к выходу этих объектов на заявленную проектную мощность: это стимулирует предприятия быстрее  достигать заявленных показателей и только тогда претендовать на соответствующую господдержку. 

Это абсолютно рыночный способ кредитования, который должен заместить директивное кредитование, убежден Андрей Жишкевич. Похожая трансформация согласована по механизму кредитования для последующего лизинга продукции машиностроения, который раньше предполагал субсидирование лизинговой ставки, а сейчас согласован другой способ, и указ Президента соответствующий принят: процентная ставка будет рыночной, а предприятие получит компенсацию части приобретаемого лизингового имущества.

Полную версию интервью читайте на сайте sb.by и в завтрашнем выпуске газеты «Рэспублiка».

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