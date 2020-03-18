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Председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая рассказала о законопроектах, над которыми работают депутаты

О нотариусах, видеозаписи в судах и третейских разбирательствах. Председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Светлана Любецкая рассказала журналистам, над какими законопроектами сегодня работает комиссия и каких изменений стоит ожидать.

Суд в формате .avi

Во исполнение поручения Президента разработанзЗаконопроект "Об изменении кодексов". Его задача — внедрять информационно-коммуникационные технологии в деятельность судов. Иными словами, запись судебных заседаний будет вестись не на бумаге, а с помощью аудио- и видеофиксирующей аппаратуры. Для чего это нужно? «Для повышения качества и эффективности правосудия, его доступности, максимальной открытости, реализации участниками судопроизводства своих процессуальных прав. Немаловажная деталь — рациональное удешевление судопроизводства», — по словам Светланы Любецкой, технические возможности для внедрения подобной системы в судах общей юрисдикции уже есть. Осталось привести в соответствие нормативную базу, а также прописать в законе нормы о том, кто и в каком порядке сможет получить эти записи.

Разбор по существу

Готовятся новшества для третейских судов. Так, законопроектом, над которым сейчас работают депутаты, предусматривается изменение подходов к деятельности подобных институтов. По словам Любецкой, субъекты хозяйствования смогут сами определять, кто именно рассмотрит их спор. Кроме этого, третейским судам разрешат иметь собственную символику, создавать объединения, а также привлекать к рассмотрению споров третьих лиц. «В качестве мер ответственности государство гарантирует со своей стороны защиту прав участников третейского разбирательства. Поэтому такие вопросы, как ликвидация действующего третейского суда и признание его госрегистрации недействительной, отнесены к компетенции Верховного Суда. Этому будет предшествовать тщательная проверка повода и оснований для ликвидаций», — рассказала председатель комиссии.

Сделка по договору

Нотариат также ждут изменения. Депутаты работают над законопроектом "Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности". В частности, вводится страхование профессиональной деятельности нотариуса. Теперь в случае ошибки ни одна из сторон не окажется в проигрыше. Законопроект также придает нотариальному действию статус охраняемой законом тайны. Интересное новшество прописано в статье 13 законопроекта — к нотариусу сможет обратиться не только заинтересованное лицо: «Если у человека есть необходимость в совершении нотариального действия, но он не может его совершить в силу определенных ограничений, например заболевания опорно-двигательного аппарата, то теперь в его интересах может обратиться другое лицо», — уточнила Светлана Любецкая.

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