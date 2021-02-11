Своими ожиданиями от участия во Всебелорусском народном собрании с корреспондентом sb.by поделился председатель Пинской городской организации ОСВОД Юрий Пичугин:
– Самое основное. Жду, чтобы мы все осознали необходимость объединения. Да, некоторые из нас на разных политических полюсах, мы разделились. Но надо понять, что только мы сами можем вернуться к тому состоянию общества, которое было раньше.
Как заместителя председателя Пинской городской организации ветеранов Юрия Пичугина волнует вопрос военно-патриотического воспитания:
– Если еще в наше советское время был баланс между воспитанием и обучением, то теперь перекос идет в сторону обучения. Обращают внимание на стобалльников, победителей олимпиад. Да, это быть должно, все это показывает уровень нашего образования. Но ведь воспитание – это работа на перспективу.
Интересует делегата от Пинска и вопрос льгот:
– Большинство из них носит заявительный характер. Хотя нужно, чтобы носили обязательный. Ведь если человек о той или иной льготе не знает, он ей и не воспользуется.
По словам Юрия Пичугина, нужно скорректировать определенные льготы для неблагополучных семей. Кроме того, обратить внимание на скорейшее принятие закона «О бездомных животных»:
– В Пинске, кстати, четыре или пять лет назад Совет депутатов принял решение об отмене эвтаназии бездомных животных.
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Председатель Пинской городской организации ОСВОД: нужно осознать необходимость объединения
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Фото: Дмитрий УМПИРОВИЧ