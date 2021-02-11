Председатель Пинской городской организации ОСВОД: нужно осознать необходимость объединения

Как заместителя председателя Пинской городской организации ветеранов Юрия Пичугина волнует вопрос военно-патриотического воспитания:Интересует делегата от Пинска и вопрос льгот:По словам Юрия Пичугина, нужно скорректировать определенные льготы для неблагополучных семей. Кроме того, обратить внимание на скорейшее принятие закона «О бездомных животных»: