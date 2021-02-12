Рачковский: «Моя хата с краю» – самый ужасный принцип

Жители Беларуси не должны оставаться в стороне от происходящих в стране событий – им надо решить для себя, что полезного они могут сделать для государства. Данная мысль стала лейтмотивом выступления председателя общественного объединения «Патриоты Беларуси» Сергея Рачковского на VI Всебелорусском народном собрании в пятницу, передает корреспондент sb.by.



Сергей Рачковский напомнил, что в 1948 году Беларусь присоединилась к Всеобщей декларации прав человека ООН, а после распада Советского Союза конституции постсоветских стран создавались в соответствии с этой декларацией – для того чтобы максимально учитывать верховенство прав человека.



– Это важный и нужный принцип, давайте посмотрим, к чему это привело, – предложил председатель ОО «Патриоты Беларуси». – Всеобщая диктатура личности: я должен, я имею право, мне обязаны, вы мне должны. И самый ужасный принцип – «Моя хата с краю». Один известный политик сказал: не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны. Государство обязано работать на пользу людей, но и люди обязаны действовать в интересах и на пользу государства.



Сергей Рачковский заметил, что представляет во Дворце Республики интересы «тех людей, которые в нужный момент не стали отмалчиваться в уютных квартирах, а побежали в магазины за государственными флагами, чтобы отстоять свой выбор».



– События прошедшего года остро сформулировали запрос на патриотизм в обществе, – констатировал он. – Давайте определим, что такое патриотизм. В самом широком понимании это любовь к родине. Давайте-ка вспомним: мы ничего не забыли, а? Патриотизм всегда был движущей силой объединения народов и защиты от внешних посягательств. Так что же случилось в 2020 году? Что случилось с нами? Многие скажут: так сложились обстоятельства. Было вложено много денег, кто-то работал против нас. Возможно, они будут правы. Так давайте спросим у наших западных соседей, сколько было этих денег, и мы узнаем цену нашему патриотизму, мы узнаем цену нашей любви к родине. Но сейчас важен не этот вопрос. Важно другое: почему наш патриотизм проявился только после 16 августа 2020 года, когда Президент позвал всех на митинг? Где он был до этого момента, под каким слоем пыли он хранился?



По мнению Сергея Рачковского, развитию здорового чувства патриотизма в обществе могло бы посодействовать установление более тесного взаимодействия между гражданами и представителями власти:



– Поездив с автопробегами по всей Беларуси, мы встретились с массой профессионалов, с массой людей, которые горят и хотят помочь населению, – подчеркнул он.