Председатель партии «Процветающая Армения»: уверен в успехе VI Всебелорусского народного собрания

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк провел встречу с председателем партии «Процветающая Армения», основателем многопрофильного концерна «Мульти Групп» Гагиком Царукяном. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ереване.



«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Подчеркнута важность сохранения интенсивности двусторонних межгосударственных контактов на высшем и высоком уровнях, работы межправительственной и межпарламентской комиссий, обмена визитами официальных и деловых делегаций для успешного осуществления перспективных белорусско-армянских проектов», – рассказали в посольстве.



Были отмечены положительные примеры двустороннего сотрудничества с концерном «Мульти Групп»: организация в Беларуси предприятия по розливу армянского коньяка, создание в Армении совместного предприятия ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе», инвестиции в ОАО «Брестское пиво». Предметно рассмотрен вопрос поставок в Армению автомобильной техники МАЗ, в том числе с перспективой поставок этой техники в третьи страны.



Гагик Царукян выразил уверенность в успехе VI Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в Минске 11–12 февраля, и пожелал делегатам ВНС эффективной работы.



Собеседники подчеркнули важность продолжения активного диалога в целях укрепления всестороннего белорусско-армянского сотрудничества.