Глава Мозырского районного исполнительного комитета Елена Павлечко отметила в интервью sb.by:
–У современной женщины в Беларуси есть много шансов проявить себя. И мы стараемся делать это. Посмотрите, в школах и вузах кто главные отличники, точнее отличницы?
А если серьезно, то на примере Мозырского района хорошо видно, что полесские женщины активнее мужчин. В райисполкоме нас больше, в школах 90% директоров – представительницы прекрасного пола, даже в бизнесе в рамках района сегодня мы доминируем.
Это говорит о достойных условиях для учебы, работы и об уверенности в завтрашнем дне. Женщины в нашей стране не боятся делать карьеру и добиваются хороших успехов. На фоне этого не надо забывать о материнстве. Поддержка матерей у нас в государстве осуществляется на должном уровне – это не только денежные выплаты, но и развитая бесплатная медицина, доступное кредитование строительства жилья, особенно для многодетных семей.
Для тех, кто хочет нормально жить, успешно трудится, рожать детей, в Беларуси есть все возможности. Неужели кому-то это не нравится?!.
Опубликовано:
222
Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома: для тех, кто хочет нормально жить, успешно трудиться, в Беларуси есть все возможности
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ