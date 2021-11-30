Председатель Молодежного парламента: в новой Конституции будут сохранены все демократические механизмы

Об этом заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании, член Конституционной комиссии Егор Макаревич в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
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– Порядок выбора Президента сохраняется, как и все действующие демократические механизмы. Выборы будут проходить так, как предполагает действующий проект Конституции. Увеличивается срок для депутатов местных Советов, Палаты представителей и Совета Республики до 5 лет. Будет единый день голосования, но все связанные с выборами процедуры остаются. Дополнительно будет повышен возрастной ценз для Президента: сейчас это 35 лет, а будет 40, – пояснил молодой парламентарий.