SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.89
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Председатель Молодежного парламента: в новой Конституции будут сохранены все демократические механизмы

Председатель Молодежного парламента: в новой Конституции будут сохранены все демократические механизмы

Об этом заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании, член Конституционной комиссии Егор Макаревич в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.

Фото из архива

– Порядок выбора Президента сохраняется, как и все действующие демократические механизмы. Выборы будут проходить так, как предполагает действующий проект Конституции. Увеличивается срок для депутатов местных Советов, Палаты представителей и Совета Республики до 5 лет. Будет единый день голосования, но все связанные с выборами процедуры остаются. Дополнительно будет повышен возрастной ценз для Президента: сейчас это 35 лет, а будет 40, – пояснил молодой парламентарий. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Андрей САЗОНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы