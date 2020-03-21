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  2. Председатель Могилевского облисполкома провел «прямую линию»

Председатель Могилевского облисполкома провел «прямую линию»

Ремонт дорог, качество строящегося жилья, проблемы с транспортным сообщением – это были основные вопросы, с которыми жители Могилевщины обращались по телефону к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу.



Жительнице деревни Телеши Славгородского района Алле Мамай еще недавно было удобно добираться в столицу – неподалеку от ее дома останавливался автобус Минск – Климовичи. Но с 7 декабря прошлого года маршрут отменили. И теперь, чтобы поехать в Минск, женщине надо проехать дополнительно значительное расстояние. И что делать? Леонид Заяц пообещал разобраться в ситуации и по возможности помочь.

Похожая транспортная проблема была и у жителей деревни Заболотье Мстиславского района, о чем рассказал Владимир Каплунов. Утром – если надо было в райисполком, райбольницу – сельчане без проблем добирались до Мстиславля на автобусе Могилев – Смоленск. Но сейчас этот маршрут отменен. И что делать? Оказалось, вопрос этот уже решен, о чем сообщили из Мстиславского райисполкома. Чтобы местные жители не испытывали транспортных проблем, открыт новый автобусный маршрут Мстиславль – Могилев.




Могилевчанка Наталья Висевкова построила новую квартиру. Но радости от новоселья пока не испытала. В квартире было множество недоделок, которые строители обещали исправить. Сначала до 2 января, потом до 31-го. До сих пор ничего не сделано. Наталья платит за коммунальные услуги, но из-за брака пока на новых «квадратах» обосноваться не может. Похожая ситуация и у жителей дома, что по улице Якубовского в Могилеве – в данном случае строители обещают исправить собственный брак уже 10 месяцев. И ничего не делают. Как следствие, страдают люди. Председатель Могилевского облисполкома поручил не только оперативно решить эти проблемы, но и выяснить, по причине чьего бездействия они возникли.

Сергей Гурский из деревни Букино Кировского района говорил о ремонте дороги в населенном пункте. Мол, в 2015-м году местным жителям обещали прогрейдировать дорожное полотно, а в 2016-м – отремонтировать. Но с тех пор ничего так и не сделано. Леонид Заяц считает: обещания должны выполняться. Поэтому дорога в этом году будет отремонтирована.

Всего до председателя Могилевского облисполкома дозвонилось 28 человек. Те проблемы, которые невозможно решить сиюминутно, будут изучены и взяты на контроль.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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