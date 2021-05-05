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Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц провел прием граждан по личным вопросам

Безбарьерная среда, проблема, касающаяся цивилизованного погребения домашних питомцев… С такими вопросами пришли сегодня на прием к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу земляки.


Могилевчанка Оксана Черняева просит решить проблему, которая создает неудобства их семье. У Оксаны Сергеевны двое детей, один из которых, семилетний, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Квартира у них социальная. И хотя застройка новая – дом 2019 года – при его возведении не была предусмотрена безбарьерная среда. «До улицы, чтобы мой ребенок мог выйти, подышать свежим воздухом, каких-то пять ступеней, а для нас это непреодолимая полоса препятствий». 

Председатель горисполкома Владимир Цумарев заверил, что пандусы не были предусмотрены изначально, при строительстве дома. Такое вот досадное упущение на этапе проектировки. Но они в ближайшие два месяца исправят ситуацию – оборудуют подъемники: «К решению этого вопроса необходимо подходить комплексно – в этом доме они нужны в каждом подъезде».

– Люди не должны обращаться в инстанции по несколько раз с одними и теми же проблемами. И ответственные лица не должны разводить бумажную волокиту в таких вопросах, – резюмировал Леонид Заяц, пообещав взять ситуацию на контроль. 

Еще один «больной» для многих владельцев домашних животных вопрос подняла Татьяна Огородникова. Женщина уверена: зачастую люди воспринимают братьев наших меньших, тем более живущих с ними много лет, не просто как домашних любимцев, а как членов семьи. Потому когда пес или кот умирает, хозяева хотят иметь возможность проститься с ним цивилизованно. А специально отведенных для этих целей мест погребений нет ни в городе, ни в области. Посему возникают стихийные захоронения, но поскольку они не соответствуют санитарным нормам, то представляют угрозу для окружающей среды.


Как заметил Владимир Цумарев, вопрос действительно актуален, они его уже изучали, но в Могилеве пока подобное место для погребения домашних животных так найти не смогли. Пообещал подключить к решению проблемы Могилевский райисполком.

По мнению могилевчанки, подключить надо и другие структуры, поскольку подобные места захоронений нужны по всей области: «Главное, чтобы у людей появилась возможность по-людски попрощаться с дорогим существом. Это не только им нужно. Ведь содержание таких могилок – дополнительные поступления в бюджет области».

Леонид Заяц дал поручение детально изучить возможные места таких захоронений: «Обсудим варианты, будем работать в этом направлении».





Фото: Мариам ТАБАГАРИ
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