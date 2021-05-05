Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц провел прием граждан по личным вопросам

Могилевчанка Оксана Черняева просит решить проблему, которая создает неудобства их семье. У Оксаны Сергеевны двое детей, один из которых, семилетний, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Квартира у них социальная. И хотя застройка новая – дом 2019 года – при его возведении не была предусмотрена безбарьерная среда.Председатель горисполкома Владимир Цумарев заверил, что пандусы не были предусмотрены изначально, при строительстве дома. Такое вот досадное упущение на этапе проектировки. Но они в ближайшие два месяца исправят ситуацию – оборудуют подъемники: «К решению этого вопроса необходимо подходить комплексно – в этом доме они нужны в каждом подъезде»., – резюмировал Леонид Заяц, пообещав взять ситуацию на контроль.Еще один «больной» для многих владельцев домашних животных вопрос подняла Татьяна Огородникова. Женщина уверена: зачастую люди воспринимают братьев наших меньших, тем более живущих с ними много лет, не просто как домашних любимцев, а как членов семьи. Потому когда пес или кот умирает, хозяева хотят иметь возможность проститься с ним цивилизованно. А специально отведенных для этих целей мест погребений нет ни в городе, ни в области. Посему возникают стихийные захоронения, но поскольку они не соответствуют санитарным нормам, то представляют угрозу для окружающей среды.Как заметил Владимир Цумарев, вопрос действительно актуален, они его уже изучали, но в Могилеве пока подобное место для погребения домашних животных так найти не смогли. Пообещал подключить к решению проблемы Могилевский райисполком.По мнению могилевчанки, подключить надо и другие структуры, поскольку подобные места захоронений нужны по всей области:Леонид Заяц дал поручение детально изучить возможные места таких захоронений:Фото: Мариам ТАБАГАРИ