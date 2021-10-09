Председатель Мингорисполкома и Министр внутренних дел приняли участие в озеленении столицы

Акция "Чистый лес", приуроченная к Году народного единства, проходит сегодня в Беларуси. В ней приняло участие почти 39 тысяч человек. В их числе — государственные деятели.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, что жители Минска активно помогают улучшить Минск:

— Большое количество жителей города участвует в субботнике. Люди работают в парках, скверах, на территориях, прилегающих к МКАД, во дворах и на участках, закрепленных за организациями и предприятиями. Ведутся работы по посадке кустарников. Наступает благоприятный период для посадки деревьев, так что также будем приглашать жителей Минска поучаствовать. Еще предстоит большая работа: нужно подготовить город к зиме.

Кроме этого, глава Мингорисполкома напомнил о проекте "Зеленый двор вместе". Он отметил, что любая инициатива жителей озеленить участки одобряется. Мингорисполком обеспечит нужным материалом, чтобы жители могли сами принять участие в облагораживании городов.

Также сегодня Министр внутренних дел Иван Кубраков с коллегами из центрального аппарата МВД принял участие в озеленении Октябрьского района столицы. Представители МВД ликвидируют несанкционированные свалки, убирают строительные и бытовые отходы, благоустраивают придорожные полосы, а также лесные массивы вблизи населенных пунктов и памятных мест. Иван Кубраков также высказал мысль, что нужно показывать собственный пример в таких делах.

Сегодня всего 710 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск заняты благоустройством столицы.





Иван Кубраков уверен: все граждане нашей страны должны облагораживать населенные пункты, где они проживают, а также не только сохранить все хорошее, что есть, но и приумножить.

gotovko@sb.by

Фото Минск-Новости