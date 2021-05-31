Председатель Мингорисполкома и глава администрации Октябрьского района встретились со студентами Академии управления

− добавил председатель Минского городского исполнительного комитета.Во время двухчасового диалога студенты задавали интересующие их вопросы: какие республиканские студенческие проекты на сегодняшний день развиваются, поддерживаются и планируются для реализации Мингорисполкомом, какой процент людей из перспективного кадрового резерва попадает на работу в Мингорисполком, будут ли введены для студентов льготы на проездные билеты и другие.Фото пресс-службы Академии управления