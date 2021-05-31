В прошлый четверг года состоялась встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и главы администрации Октябрьского района Геннадия Люботынского со студентами Академии управления. Владимир Кухарев подчеркнул, что студенты – это наиболее креативная, мобильная и требовательная ко всему часть населения.
– Нам всегда интересно, что вы думаете о городе и его развитии, есть ли у вас предложения, как сделать Минск более удобным для проживания, какие решения нам следует принимать в перспективе, чтобы он был привлекателен не только для жителей, но и для туристов и так далее. Вы как будущие управленцы, возможно, также будете решать подобные задачи, − добавил председатель Минского городского исполнительного комитета.
Во время двухчасового диалога студенты задавали интересующие их вопросы: какие республиканские студенческие проекты на сегодняшний день развиваются, поддерживаются и планируются для реализации Мингорисполкомом, какой процент людей из перспективного кадрового резерва попадает на работу в Мингорисполком, будут ли введены для студентов льготы на проездные билеты и другие.
Фото пресс-службы Академии управления
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Председатель Мингорисполкома и глава администрации Октябрьского района встретились со студентами Академии управления
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