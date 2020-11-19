Председатель концерна «Беллесбумпром»: вложенные в модернизацию деревообрабатывающих предприятий инвестиции себя оправдали

Вложенные в модернизацию деревообрабатывающих предприятий инвестиции себя оправдали. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько. По его словам, государство инвестировало в деревообработку более четырех миллиардов долларов.
Фото: БЕЛТА
– Вложенные в модернизацию инвестиции себя оправдали. Без этого решения сегодня говорить бы было не о чем. Предприятий бы просто не существовало. Модернизация подарила им вторую жизнь на качественно новой основе. Все предприятия оснащены современным высокопроизводительным оборудованием, на котором путем глубокой переработки древесины обеспечивается выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Михаил Касько сообщил, что с 2015 по 2019 год объем производства по модернизированным деревообрабатывающим предприятиям концерна «Беллесбумпром» увеличился в 2,6 раза. Экспорт древесных плит вырос в 2,4 раза.
– Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности увеличили объемы производства к уровню 2015 года в 2,5 раза. Экспорт продукции данного сектора в 2019 году по сравнению с 2015 годом вырос на 77,7 процента. Поэтому эффект очевиден. Главное – работают предприятия, есть рабочие места для людей, производится востребованная продукция. О ее качестве и конкурентоспособности свидетельствуют экспортные показатели.
По словам председателя концерна, решен еще один важный вопрос. Помимо того, что предприятия экспортоориентированы, они обеспечивают выпуск импортозамещающей продукции. Это товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще.
– Речь идет о целлюлозе, плитах древесноволокнистых и древесностружечных, фанере, бумаге и картоне немелованных, картоне гофрированном и ящиках из него, мешках бумажных, картоне негофрированном, бумаге газетной и бумаге санитарно-гигиенического назначения, изделий из нее и других. Выпуск такой продукции сегодня осуществляют 26 предприятий по 38 товарным позициям. Все произведенные товары отвечают международным стандартам качества и пользуются высоким спросом у потребителей.
Полная версия интервью с председателем концерна "Беллесбумпром" Михаилом Касько выйдет в одном из ближайших номеров газеты "Рэспубліка" и на сайте sb.by.
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Председатель концерна «Беллесбумпром»: вложенные в модернизацию деревообрабатывающих предприятий инвестиции себя оправдали
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