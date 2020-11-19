Председатель концерна «Беллесбумпром»: вложенные в модернизацию деревообрабатывающих предприятий инвестиции себя оправдали

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БЕЛТА

Михаил Касько сообщил, что с 2015 по 2019 год объем производства по модернизированным деревообрабатывающим предприятиям концерна «Беллесбумпром» увеличился в 2,6 раза. Экспорт древесных плит вырос в 2,4 раза.По словам председателя концерна, решен еще один важный вопрос. Помимо того, что предприятия экспортоориентированы, они обеспечивают выпуск импортозамещающей продукции. Это товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще.Полная версия интервью с председателем концерна "Беллесбумпром" Михаилом Касько выйдет в одном из ближайших номеров газеты "Рэспубліка" и на сайте sb.by.