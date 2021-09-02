Председатель ГТК Владимир Орловский 1 сентября провел открытый урок в могилевской школе

Вчера, 1 сентября, в День знаний, председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский поздравил с началом учебного года учащихся таможенного класса средней школы № 21 Могилева. Он провел для них открытый урок по теме «В единстве белорусского народа – основа независимости страны». Об этом сообщается в материалах Могилевской таможни.





Владимир Орловский отметил, что в нашей стране созданы благоприятные условия для образования, реализована возможность по ступенькам вырастить будущих таможенников: «Белорусская таможня целенаправленно поддерживает подготовку ребят еще со школьной скамьи. Во всех областях республики функционирует 17 таможенных классов, в которых обучается более четырехсот школьников. Убежден: профильные таможенные классы помогают ребятам подойти к выбору будущей профессии максимально осознанно. А в пяти учреждениях высшего образования страны функционируют кафедры «таможенное дело».





Впервые таможенный класс открылся в Могилеве по инициативе местной таможни в 2018 году на базе восьмого класса средней школы № 21 с профильным изучением математики и английского языка. А вчера с Днем знаний Владимир Орловский поздравил уже учеников 10-го класса.

Председатель Государственного таможенного комитета рассказал ребятам о таможенной службе, ответил на интересующие их вопросы. На открытом уроке демонстрировались видеоматериалы о деятельности таможенных органов.





«Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, пусть каждому из вас сопутствуют удача! Вас ждут новые знакомства, интересные задачи, дружные одноклассники, приветливые учителя! Успехов, сил, целеустремленности, энергии! Пусть начинающийся учебный год будет для вас интересным и плодотворным! Педагогам – оптимизма, успехов в их благородном труде. Пусть все ваши идеи и планы претворяются в жизнь! А родители пусть гордятся победами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать таланты и возможности. С новым учебным годом!» – пожелал учителям, школьникам и их родителям Владимир Николаевич.





Фото предоставлены Могилевской таможней

