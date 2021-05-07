Председатель Госстандарта возложил цветы к мемориалу «Масюковщина»

Цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина» возложил председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, специалисты центрального аппарата комитета и его организаций – БелГИСС и БГЦА.
– Если мы не будем помнить о подвиге наших отцов, дедов, прадедов, не будем помнить события, которые способствовали тому, что мы живем под мирным небом в независимой стране, то, по большому счету, у нас как у нации не будет будущего, – высказал свою точку зрения Валентин Татарицкий. – Тем, что приходим и ухаживаем за памятниками, обелисками, другими объектами, мы показываем достойный пример подрастающему поколению. У нас много сделано с точки зрения сохранения памяти тех, кто защищал Отечество. Придя на любой исторический объект, невольно погружаешься в атмосферу, которая дышит произошедшим непомерным горем. Эту память нужно передавать следующим поколениям, и тогда мы останемся достойной нацией.
К слову, организации Госстандарта в регионах накануне Дня Великой Победы активно принимают участие в благоустройстве памятников и захоронений, посещают памятные места, связанные со героическими сражениями и трагическими событиями самой жестокой и кровопролитной войны, возлагают цветы и венки в знак благодарности нашим отцам, дедам и прадедам за возможность жить и трудиться под мирным небом.
Вчера сотрудники Молодечненского центра стандартизации, метрологии и сертификации приняли участие в работах по благоустройству памятного знака в д. Глинное Вилейского района, установленного в память о заживо сожженных здесь людях, а также братской могилы советских воинов, партизан, партийных и советских работников. А заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко и представители департамента почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу «Танк-освободитель» у Дома офицеров в Минске. Специалисты Калинковичского центра стандартизации, метрологии и сертификации посетили мемориальные комплексы «Ола» и «Багратион» и возложили цветы и венки.
Венок и цветы к памятнику освободителям Бреста возложили специалисты Брестского центра стандартизации, метрологии и сертификации
Сегодня директор и сотрудники Молодечненского центра стандартизации, метрологии и сертификации посетили малолетнего узника концлагеря Эмму Курлович, поздравили ее с наступающим праздником, вручили цветы и памятные подарки. Венок к памятнику освободителям Бреста на площади Свободы возложили специалисты Брестского центра стандартизации, метрологии и сертификации. Первый заместитель директора Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Юрий Булахов и начальник инспекции по городу Минску Александр Черников возложили цветы и венок к памятнику жертвам геноцида – мемориалу «Яма» в столице.
Фото Государственного комитета по стандартизации
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Председатель Госстандарта возложил цветы к мемориалу «Масюковщина»
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