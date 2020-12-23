Председатель Госстандарта принял участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети»

В настоящее время в нем воспитываются шестеро детей в возрасте от шести до пятнадцати лет, оставшихся без попечения родителей. Здесь ребята получают профессионально-педагогическую помощь, внимание, тепло и заботу, а также веру в то, что скоро будут жить в семьях.Воспитанники центра представили гостям свои новогодние приветствия. Им были вручены новогодние подарки и сладости. Каждый ребенок получил то, о чем мечтал.– отметил Валентин Татарицкий.Также сегодня Валентин Татарицкий поздравил с новогодними и рождественскими праздниками учеников и педагогов Засульской средней школы, в которой когда-то учился.Первоклассники и ученики девятых классов тепло встретили гостей и подарили им сувениры, сделанные своими руками и с помощью технических средств, приобретенных на средства ранее оказанной спонсорской помощи.Директор школы Валентина Кухарчик провела экскурсию по школе, во время которой показала достижения за первое полугодие учебного года. Встреча, как всегда, была теплой и содержательной.Валентин Татарицкий поблагодарил педагогов за профессиональный и творческий труд, а ребят – за желание постигать новые знания, чтобы быть полезными стране, родителям и друзьям. Он пожелал им дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и вручил школе новогодний сертификат для укрепления материально-технической базы, внедрения современных технологий в образовательный процесс и развития творческого потенциала учащихся.Отметим, в различных благотворительных акциях, проводимых в эти дни в нашей стране, приняли участие и организации Госстандарта.Так, Брестский и Гомельский центры стандартизации, метрологии и сертификации оказали благотворительную помощь в приобретении новогодних подарков для детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Члены профсоюзной организации Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности в рамках акции «Профсоюзы – детям» посетили УЗ «Витебский областной специализированный дом ребенка». Детям были переданы необходимые средства гигиены, улучшающие качество их жизни.Фото пресс-службы Госстандарта