Председатель Госпогранкомитета проведет прием граждан 1 декабря

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в среду проведет личный прием граждан, проинформировали в ГПК.
Обратиться к Анатолию Лаппо по вопросам, которые откосятся к компетенции органов пограничной службы нашей страны, можно будет с 08:00 до 13:00.
Предварительная запись на личный прием осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Толбухина, 21, а также по телефону: (+375-17) 287-06-36.
К слову, 30 ноября был опубликован график проведения в Совмине личных приемов граждан руководителями госорганов в декабре. Подробности – по ссылке.
Фото: БЕЛТА