SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Председатель Госпогранкомитета проведет прием граждан 1 декабря

Председатель Госпогранкомитета проведет прием граждан 1 декабря

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в среду проведет личный прием граждан, проинформировали в ГПК.


Обратиться к Анатолию Лаппо по вопросам, которые откосятся к компетенции органов пограничной службы нашей страны, можно будет с 08:00 до 13:00. 

Предварительная запись на личный прием осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Толбухина, 21, а также по телефону: (+375-17) 287-06-36.

К слову, 30 ноября был опубликован график проведения в Совмине личных приемов граждан руководителями госорганов в декабре. Подробности – по ссылке.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы