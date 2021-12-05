Председатель Госкомвоенпрома: санкции вводят слабые против сильных

Это в эфире телеканала ОНТ подчеркнул председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.
- Мы очень скрупулезно относимся к данным санкциям. Главная задача - мобилизация сил и ресурсов для того, чтобы быть лучше. Ибо мое мнение: санкции вводят слабые люди против сильных. И наша задача - доказать всему миру, что мы способны работать в том числе под гнетом этих санкций. Ну и, конечно же, у нас есть партнеры, такие как Российская Федерация, Китай, вместе с которыми мы организовали работу таким образом, чтобы максимально нивелировать санкции, - обратил внимание Дмитрий Пантус.
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