Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей вручил портфели школьникам из многодетной семьи

В семье гомельчанки Татьяны Мушковец четверо детей. Все они знают руководителя региона лично – домой к ним Геннадий Соловей пришел не впервые. И, как положено гостям – не с пустыми руками. Главные подарки – рюкзаки со школьными принадлежностями.
Семья проживает в одном из самых молодых микрорайонов города уже семь лет. Трехкомнатную квартиру государство дало после рождения двойняшек Егора и Жени. Этой осенью они пойдут уже во второй класс. Их брат Рома – в четвертый, а сестра Диана – в шестой.
В прошлом году председатель облисполкома уже приходил в семью Мушковец с аналогичной миссией. Поэтому ныне его принимали как старого знакомого. Из подарков ребятню больше всего впечатлил глобус, вращая который, мальчишки тут же принялись искать родину – Республику Беларусь.
– Сложно передать словами сколько позитивных эмоций получает вся наша семья, – говорит Татьяна Мушковец. – Благодаря такому вниманию, таким гостям первое сентября стало таким же долгожданным праздником как и Новый год. Дети потом часто вспоминают эти встречи, гордятся, рассказывают друзьям. Радует и то, что всегда можно обратиться за помощью, и просьба не останется без ответа. В чем мы уже не раз убеждались.
После недолгой встречи сами ребята отправились в гости. Точнее – на организованную специально для них экскурсию в лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси.
Тем временем в Гомельской области продолжается традиционная благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику». Помощь в подготовке к учебному году оказывается многодетным семьям, воспитанникам интернатных учреждений и другим категориям детей, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Активное участие в акции принимают представители местных органов власти, коллективы учреждений здравоохранения, организаций и предприятий региона. На сегодня вручено уже около 400 портфелей. Кроме того, оказана материальная помощь родителям по месту работы на общую сумму свыше 23 500 рублей.
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Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей вручил портфели школьникам из многодетной семьи
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Фото: Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ