Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей вручил портфели школьникам из многодетной семьи

Семья проживает в одном из самых молодых микрорайонов города уже семь лет. Трехкомнатную квартиру государство дало после рождения двойняшек Егора и Жени. Этой осенью они пойдут уже во второй класс. Их брат Рома – в четвертый, а сестра Диана – в шестой.В прошлом году председатель облисполкома уже приходил в семью Мушковец с аналогичной миссией. Поэтому ныне его принимали как старого знакомого. Из подарков ребятню больше всего впечатлил глобус, вращая который, мальчишки тут же принялись искать родину – Республику Беларусь.говорит Татьяна Мушковец. –После недолгой встречи сами ребята отправились в гости. Точнее – на организованную специально для них экскурсию в лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси.Тем временем в Гомельской области продолжается традиционная благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику». Помощь в подготовке к учебному году оказывается многодетным семьям, воспитанникам интернатных учреждений и другим категориям детей, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Активное участие в акции принимают представители местных органов власти, коллективы учреждений здравоохранения, организаций и предприятий региона. На сегодня вручено уже около 400 портфелей. Кроме того, оказана материальная помощь родителям по месту работы на общую сумму свыше 23 500 рублей.