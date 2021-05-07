Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин в преддверии празднования Дня Победы возложил цветы к памятнику преподавателям и студентам Белорусского государственного университета физической культуры, павшим в борьбе за свободу и независимость Родины. В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники и специалисты ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности», Республиканской научно-технической библиотеки, Белорусского инновационного фонда и ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы».
– «Эхо войны затронуло каждого жителя нашей страны, – поделился председатель ГКНТ после церемонии возложения. – Только по официальным данным, в годы Великой Отечественной войны погибли три миллиона белорусов – почти каждый третий. За этими цифрами не просто жизни людей, а целые истории и судьбы, наполненные патриотизмом, мужеством и глубочайшей, самоотверженной любовью к своей Родине! Это величайший подвиг нашего народа во имя будущих поколений, процветания и независимости Республики Беларусь.
Председатель также отметил, что это место символично вдвойне. Оно показывает, что в годы Великой Отечественной войны молодежь, творческая интеллигенция стояли плечом к плечу, защищая нашу страну и отдавали за это свои жизни. О чем мы, потомки великих победителей, будем помнить всегда: «9 Мая – это святой праздник для людей всех поколений, который символизирует героическое прошлое наших отцов и дедов. Мы – народ-победитель, и наша победа будет жить в веках».
Фото предоставлено БГУФК
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Председатель ГКНТ Александр Шумилин возложил цветы к памятнику погибшим в годы ВОВ сотрудникам и преподавателям БГУФК
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