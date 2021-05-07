Председатель ГКНТ Александр Шумилин возложил цветы к памятнику погибшим в годы ВОВ сотрудникам и преподавателям БГУФК

поделился председатель ГКНТ после церемонии возложения.Председатель также отметил, что это место символично вдвойне. Оно показывает, что в годы Великой Отечественной войны молодежь, творческая интеллигенция стояли плечом к плечу, защищая нашу страну и отдавали за это свои жизни. О чем мы, потомки великих победителей, будем помнить всегда:Фото предоставлено БГУФК