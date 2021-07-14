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Председатель дисциплинарной комиссии БРКА прокомментировала исключение пяти адвокатов из профсообщества

Любое решение дисциплинарной комиссии основано на защите интересов каждого адвоката и адвокатского сообщества в целом. Об этом говорится в сообщении за подписью председателя дисциплинарной комиссии Белорусской республиканской коллегии адвокатов Татьяны Ткаченок, размещенном на сайте БРКА.

Фото: pixabay.com

С начала года пять адвокатов были исключены из адвокатского сообщества решениями дисциплинарных комиссий за нарушение требований и условий осуществления профессиональной деятельности.

Свое отношение к примененным к ним дисциплинарным взысканиям отдельные – уже бывшие – адвокаты высказывали публично, в том числе в социальных сетях и других интернет-ресурсах.

– Их комментарии не соответствовали действительности: искажалась позиция дисциплинарной комиссии либо ситуация преподносилась необъективно в целом, – заявила Татьяна Ткаченок.

Вместе с тем председатель дисциплинарной комиссии БРКА сообщила, что каждому решению об исключении предшествовали беседы с адвокатом заведующего юридической консультацией, председателя территориальной коллегии.

– Как правило, нарушители в разговорах понимали и признавали свои ошибки, обещали исправиться, но уже на следующий день продолжали нарушать правила профессиональной этики. Решение об исключении адвоката принималось только тогда, когда становилось ясно, что ожидать от него прекращения нарушений правил профессиональной этики не приходится, – отметила она.

Татьяна Ткаченок уверена, что, игнорируя законодательство и пренебрегая правилами сообщества, осуществлять профессиональную деятельность невозможно. Это касается не только сообщества адвокатов, но и любого другого профессионального сообщества, добавила она.
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