Председатель дисциплинарной комиссии БРКА прокомментировала исключение пяти адвокатов из профсообщества

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С начала года пять адвокатов были исключены из адвокатского сообщества решениями дисциплинарных комиссий за нарушение требований и условий осуществления профессиональной деятельности.Свое отношение к примененным к ним дисциплинарным взысканиям отдельные – уже бывшие – адвокаты высказывали публично, в том числе в социальных сетях и других интернет-ресурсах.– заявила Татьяна Ткаченок.Вместе с тем председатель дисциплинарной комиссии БРКА сообщила, что каждому решению об исключении предшествовали беседы с адвокатом заведующего юридической консультацией, председателя территориальной коллегии., – отметила она.Татьяна Ткаченок уверена, что, игнорируя законодательство и пренебрегая правилами сообщества, осуществлять профессиональную деятельность невозможно. Это касается не только сообщества адвокатов, но и любого другого профессионального сообщества, добавила она.