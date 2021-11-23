Председатель БСЖ: мы никому не отказываем в помощи с аккредитацией для освещения ситуации на границе

Об этом рассказал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Фото из архива
Кривошеев напомнил, что ранее Белорусский союз журналистов приостанавливал свое участие в Международной федерации журналистов. По его словам, это было сделано, "потому что нас не слышали". Обсуждая освещение ситуации на белорусско-польской границе зарубежными СМИ, гость программы отметил:
– Сейчас мы очень понадобились и международной федерации, и нашим партнерам – национальным союзам журналистов других стран, и крупным медиавещателям. Мы не отказываем никому в помощи. Если нас просят помочь с быстрой аккредитацией, чтобы приехать на границу и отснять свой материал, мы это делаем. Если нас просят помочь с комментариями и видеорядом, мы также за свои силы и средства это делаем. Мы берем комментарии у ведущих белорусских экспертов, политиков, дипломатов, силовиков, которые владеют ситуацией на границе. К слову, серьезная работа по этому направлению сейчас ведется со странами Ближнего Востока.