Председатель БСЖ: мы никому не отказываем в помощи с аккредитацией для освещения ситуации на границе

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Кривошеев напомнил, что ранее Белорусский союз журналистов приостанавливал свое участие в Международной федерации журналистов. По его словам, это было сделано, "потому что нас не слышали". Обсуждая освещение ситуации на белорусско-польской границе зарубежными СМИ, гость программы отметил: