Председатель Брестского райкома профсоюза работников АПК: идеи Всебелорусского народного собрания близки абсолютному большинству белорусов

Она также выразила мысль, что наработки VI Всебелорусского народного собрания станут самыми актуальными темами для дальнейшего обсуждения в трудовых коллективах:Кстати, оператор машинного доения Раиса Босак из этого хозяйства – среди делегатов Всебелорусского народного собрания. Ее коллеги находились на рабочих местах, заботясь о продовольственной безопасности и благополучии своего коллектива, района, области, страны. Многие идеи, предложения, звучавшие с высокой трибуны, были им понятны и близки. И эти темы останутся в центре внимания общества, поскольку они касаются будущего страны.Елена Просмыцкая прокомментировала выступление тракториста-машиниста СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района Николая Даречкина, который признался, что ему легче работать за штурвалом комбайна, чем выступать перед всей страной. Тем не менее из уст опытного механизатора прозвучали конкретные и важные предложения по поддержке тружеников села, рачительного использования земель, строительства жилья, развития глубинки и другим вопросам.дополнила Елена Просмыцкая. –