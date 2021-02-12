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  2. Председатель Брестского райкома профсоюза работников АПК: идеи Всебелорусского народного собрания близки абсолютному большинству белорусов

Председатель Брестского райкома профсоюза работников АПК: идеи Всебелорусского народного собрания близки абсолютному большинству белорусов

Идеи Всебелорусского народного собрания близки абсолютному большинству белорусов, так считает председатель Брестского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Елена Просмыцкая. 


Она также выразила мысль, что наработки VI Всебелорусского народного собрания станут самыми актуальными темами для дальнейшего обсуждения в трудовых коллективах: 

– На Всебелорусском народном собрании Президент высказал правильную мысль. Стране нужны инициативные, продвинутые люди, готовые работать в интересах государства, а на не на его разрушение. Глава государства говорил о бизнесе, но эти слова напрямую касаются каждого гражданина. Именно об этом мы беседовали с работниками одного из лучших сельхозпредприятий Брестской области – ОАО «Остромечево», когда во время всенародного вече чествовали лучших животноводов молочно-товарных ферм. 

Кстати, оператор машинного доения Раиса Босак из этого хозяйства – среди делегатов Всебелорусского народного собрания. Ее коллеги находились на рабочих местах, заботясь о продовольственной безопасности и благополучии своего коллектива, района, области, страны. Многие идеи, предложения, звучавшие с высокой трибуны, были им понятны и близки. И эти темы останутся в центре внимания общества, поскольку они касаются будущего страны. 

Елена Просмыцкая прокомментировала выступление тракториста-машиниста СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района Николая Даречкина, который признался, что ему легче работать за штурвалом комбайна, чем выступать перед всей страной. Тем не менее из уст опытного механизатора прозвучали конкретные и важные предложения по поддержке тружеников села, рачительного использования земель, строительства жилья, развития глубинки и другим вопросам. 

– Для работников сельхозпредприятий Брестского района, с которыми мы встречаемся каждый день, эти темы особенно актуальны, – дополнила Елена Просмыцкая. – Люди солидарны с Президентом в том, что нам надо двигаться эволюционным путем в своем развитии. Не ломать, а созидать. Тогда все непременно получится. 
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Фото: КУРЕЦ Александр Николаевич
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