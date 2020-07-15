Председатель Брестского горисполкома завел канал в "Телеграм"

Руководитель Бреста Александр Рогачук анонсировал "Телеграм"-канал. По его словам, он завел его для того, для того, чтобы публиковать там самое интересное. Канал он будет вести сам. Об этом он сообщил на брифинге со СМИ и медиаактивистами, где обсуждаются насущные вопросы жизни города:

– Он будет называться "Александр Рогачук", будет позиционировать мою деятельность как председателя горисполкома. Я постараюсь наполнить его интересным контентом. Для вас он станет хорошим инфоповодом. Моя задача обойти Лиду – там 495 подписчиков. Все, что там будет написано, согласовано мной. Канал будет дополнительным источником информации о жизни города.

Еще одна новость. В этом году День города праздноваться не будет:

– Мы задали высокую планку тысячелетия, определили жанры массовых мероприятий, которые успешно апробировали. Проводить День города ради галочки неправильно. Особенно с учетом эпидемиологической обстановки. Если мы соберем на Гребном канале тысячи людей и привезем туда, например, «Океан Эльзи», получится ерунда.

Однако 28 июля пройдет мероприятие, посвященное 76-й годовщине освобождения Бреста. В парке для жителей и гостей города состоится концерт.

Помимо эпидситуации решение обусловлено финансовыми возможностями бюджета, а также тем, что партнеры из-за рубежа пока не готовы приехать. Упор будет делаться на подготовку к следующему году.

В программе мероприятий 28 июля:

10:00 – возложение цветов на площади Свободы

11:00 – возложение цветов в Брестской крепости

18:00 – 19:00 – концерт Брестского городского духового оркестра, посвященный Дню освобождения города (ул. Советская, площадка у "Белтелекома").

Прямую трансляцию смотрите на сайте sb.by и в соцсетях https://vk.com/video-42607865_456243628.

Подписаться на канал председателя Брестского горисполкома можно по ссылке https://t.me/Rogachuk.