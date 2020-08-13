Председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко выразила надежду, что благоразумие восторжествует:
– Очень тревожная ситуация. Мне, как матери, страшно за детей, которые попадают в эту мясорубку. И за тех, кто стоит по одну сторону, и за тех, кто по другую. Страшно за всех. Хочется, чтобы скорее все закончилось. И мы пришли к единому мнению. Пусть свою точку зрения высказывает каждый в мирном русле. Можно дискутировать, собираться на площадках, но не ломать, не уничтожать то, что делали своими руками. Грустно смотреть на разбитые автобусные остановки, транспорт, скамейки, фонари. Надо подумать и остановиться. Обидно, что в такой красивой стране происходят безобразия. Хочется сказать родителям: смотрите за детьми, не отпускайте их туда. Это должны решать взрослые, но не подростки, им там нечего делать. Надо начинать диалог. Хочется верить, что благоразумие восторжествует.
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Председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: хочется верить, что благоразумие восторжествует
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