Кривошеев: различные политические структуры активно вмешиваются в наше журналистское сплоченное сообщество

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Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, отметил, что прошлый год выдался сложным для белорусских журналистов. Члены союза подвергались буллингу, травле, им поступали угрозы.Председатель союза, отвечая на вопрос журналиста «СБ», рассказал о попытках давления на организацию со стороны международных объединений:– рассказал Кривошеев.Геннадий Давыдько, бывший руководитель Белтелерадиокомпании, а ныне председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, выступая на круглом столе, сказал, что считает самым воюющим министерством именно Министерство информации:Геннадий Давыдько высказал мысль о том, что власть в современном мире принадлежит не народу, а общественному мнению, которое формируют те, кто хочет его сформировать. В связи с этим, по его мнению, значение журналистского сообщества, профессионализма и неангажированности крайне важно:Лилия Ананич, экс-министр информации, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, выступая, подчеркнула, что профессия журналиста всегда была профессией общественно значимой:Выступая, Лилия Станиславовна подчеркнула важность белорусской журналистской корпорации:Лилия Ананич призвала посмотреть внимательнее на действующие лица нового пласта информационного пространства. В то же время, по мнению Лилии Ананич, нужно возвращаться и укреплять печатное слово, которое по-прежнему востребовано.Видео: Людмила Гладкая