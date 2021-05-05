Кривошеев: различные политические структуры активно вмешиваются в наше журналистское сплоченное сообщество

БСЖ в День печати провел тематический круглый стол. В конференц-зале встретились представители различных поколений, чтобы обсудить тему "Журналист: личность и профессионал. О влиянии авторского "я" в журналистике".
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, отметил, что прошлый год выдался сложным для белорусских журналистов. Члены союза подвергались буллингу, травле, им поступали угрозы.
– Но в прошлом году наши коллеги показали то самое качество, которое должно быть присуще настоящим журналистам, – четкая гражданская позиция и следование этическим стандартам. Все коллеги, которые выдержали этот год, чудовищный прессинг, буллинг, травлю, нападения, показали себя с лучшей стороны.
Председатель союза, отвечая на вопрос журналиста «СБ», рассказал о попытках давления на организацию со стороны международных объединений:
– Различные политические структуры активно вмешиваются в наше журналистское сплоченное сообщество. В том числе и на европейских и мировых платформах. Против Белорусского союза журналистов была развернута политическая кампания, которая не имеет никакого отношения ни к этике, ни к соблюдению нами уставных документов международной федерации журналистов. Дошло до того, что на заседании исполкома Международной федерации журналистов поднимался вопрос о том, что мы не соответствует высоким стандартам международного журналистского сообщества. Но мы предоставили документы о том, как мы действовали и в 2020, и в 2019 годах, как мы реализовали на практике абсолютное большинство, если не все, рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы, омбудсмена по защите прав журналиста. Мы создали национальный комитет по защите журналистов, оказываем психологическую помощь нашим коллегам. Помогали во время пандемии нашим пожилым ветеранам журналистики. Все эти и другие аргументы мы предоставили в исполком федерации. Там внимательно изучили наши документы, те кляузы, которые писали на нас, и пришли к выводу, что Белорусский союз журналистов полностью соответствует стандартам Международной федерации журналистов, – рассказал Кривошеев.
Геннадий Давыдько, бывший руководитель Белтелерадиокомпании, а ныне председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, выступая на круглом столе, сказал, что считает самым воюющим министерством именно Министерство информации:
– Считаю, что понимание этого должно быть у нашей исполнительной власти. Но самое главное – это понимание должно быть у самих бойцов.
Геннадий Давыдько высказал мысль о том, что власть в современном мире принадлежит не народу, а общественному мнению, которое формируют те, кто хочет его сформировать. В связи с этим, по его мнению, значение журналистского сообщества, профессионализма и неангажированности крайне важно:
– Ведь журналист всегда служит какой-то идее. И очень грустно, когда журналист убежден и профессионально служит разрушительной идее, которой его убедили. Когда он является не носителем идеи, а подражателем.
Лилия Ананич, экс-министр информации, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, выступая, подчеркнула, что профессия журналиста всегда была профессией общественно значимой:
– В советские годы, по-хорошему не будучи партийным или отличником, молодым человеком с крепким внутренним стержнем, даже нельзя было попасть на факультет журналистики. Но все начиналось гораздо раньше. Как говорил Пушкин, сословие журналистов есть рассадник людей государственных, они знают это, и, собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в глазах публики недобросовестностью, переменчивостью, корыстолюбием и наглостью.
Выступая, Лилия Станиславовна подчеркнула важность белорусской журналистской корпорации:
– Это связующее, цементирующее ядро, которое должно притягивать тех, кто журналист по профессии, кто хочет считать себя журналистом и стремится нести общественно полезные мысль и слово и продвигать полезные дела через журналистику.
Лилия Ананич призвала посмотреть внимательнее на действующие лица нового пласта информационного пространства. В то же время, по мнению Лилии Ананич, нужно возвращаться и укреплять печатное слово, которое по-прежнему востребовано.
– Журналист – профессия государственная. Суть ее – служить своей стране, своему народу, своему государству, ответственность за слово, которое журналист несет в массы. Без этого подхода невозможно представить белорусскую журналистику. И сегодня мы видим, что национальное информационное пространство укрепилось, журналистика приросла новыми именами, проектами и по-настоящему патриотическим контентом.
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Кривошеев: различные политические структуры активно вмешиваются в наше журналистское сплоченное сообщество
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