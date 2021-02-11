Председатель Белорусского союза женщин: необходимо ужесточить законодательство для призывающих к экстремизму

Необходимо ужесточить законодательство по отношению к тем, кто вовлекает граждан в экстремизм и призывает к правонарушениям. Такое мнение высказала председатель общественного объединения "Белорусский союз женщин" Елена Богдан во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании.
По ее словам, в эпоху многократного роста информационных потоков человек становится более уязвим и беззащитен. Порой это делает людей жертвами откровенной травли и оскорблений.
– На наш взгляд, задача государства – защитить людей, прежде всего детей. Полагаем, что нужно ужесточить законодательство по отношению к тем, кто вовлекает наших граждан в экстремизм, призывает к правонарушениям, занимается буллингом. Опыт соседних стран свидетельствует, что когда речь заходит о безопасности граждан, о здоровье, меры принимаются безотлагательно и жестко.
Елена Богдан также заметила, что укрепление института семьи и возврат к традиционным ценностям – одна из самых сложных общественных и государственных задач. Поэтому Год народного единства Белорусский союз женщин начал с мероприятий по единству в семье.
– Сегодня решены базовые потребности, обеспечен достойный уровень жизни. Вместе с тем на наших диалоговых площадках звучали предложения по дальнейшему использованию семейного капитала. Например, для адаптации детей с инвалидностью, на приобретение музыкальных инструментов, спортивного инвентаря для семей, воспитывающих одаренных, талантливых детей. Хорошей формой может стать создание реабилитационных центров семейных проблем, служб медиации в ЗАГС на бюджетной и внебюджетной основе. Также предлагаем создать службу сиделок.
Делегат ВНС подчеркнула, что кроме социальных вопросов женщины готовы подключиться и к экономическим. Например, к созданию новых производств и рабочих мест. В том числе в малых городах и сельской местности. Также предлагают создание специальной программы женщин в бизнесе, региональных центров консультаций и обучения.
– Просим предусмотреть более длительный период аренды земли – до 50 лет, упростив вопросы ее выделения. Взамен готовы участвовать в развитии территорий и в реализации социальных проектов.
Фото: БЕЛТА
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Председатель Белорусского союза женщин: необходимо ужесточить законодательство для призывающих к экстремизму
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