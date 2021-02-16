Профориентация молодежи, образовательный стандарт, гармоничное развитие школьников: Петришенко посетил учреждения образования Свислочского района

Игорь Петришенко и учитель начальных классов гимназии N 1 г. Свислочь Людмила Побудей.

Образовательный стандарт одинаков для всех

Урок патриотизма в 4-ом классе гимназии.

Оптимальное решение

Ребята должны не только хорошо учиться, но и быть здоровыми. Урок волейбола в школе N 2.

Работы талантливых детей в Свислочской школе искусств.

Свислочский район очень интересен в плане как истории, так и туризма. У приграничной территории есть все, чтобы быть богатой и процветающей. Сегодня сюда приходят инвестиции, развивается логистика и промышленность. Один из приоритетов проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет — сильные регионы. Именно на этом заострил внимание заместитель Премьер-министра.— подчеркнул Игорь Петришенко.По мнению Игоря Петришенко, пример Свислочского района весьма показателен в плане материально-технической базы, а школы и гимназии соответствуют всем требованиям. Это и переоснащенные компьютерные классы, и оборудованные всем необходимым учебные кабинеты.— обратил внимание заместитель Премьер-министра.Показательным примером стало решение вопроса рационального использования пустующих зданий. Два года назад по объективным демографическим причинам была закрыта школа № 3 в Свислочи. На тот момент там обучалось 210 детей, а мощности школы № 2 и гимназии № 1 позволяли принять гораздо больше ребят, чем их было на тот момент во всех трех учебных заведениях, вместе взятых.Пустующее здание несколько раз выставляли на торги, но покупателей так и не нашлось. Поэтому местное руководство приняло решение открыть здесь спортивно-образовательный центр.— рассказалОткрытие спортивно-образовательного центра никто не собирается откладывать в долгий ящик. Он появится в Свислочи уже к началу следующего учебного года. При этомне собирается останавливаться на достигнутом:В небольших районах важно создавать привлекательные выгодные условия для инвесторов. Во многом от этого зависит и уровень заработной платы, и решение вопросов занятости, и развитие сопутствующей социальной инфраструктуры — все, что нужно людям в регионах, в том числе молодежи.Большое внимание уделяется и сфере жилищного строительства. Возможность иметь свое жилье — сильный аргумент для молодых семей, молодых специалистов, чтобы остаться жить и работать в районе. Здесь нацелены на развитие арендного строительства, в режиме проработки находится вопрос о возведении арендного дома.— добавил глава района.