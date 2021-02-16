Профориентация молодежи, образовательный стандарт, гармоничное развитие школьников: Петришенко посетил учреждения образования Свислочского района

Игорь Петришенко и учитель начальных классов гимназии N 1 г. Свислочь Людмила Побудей.
Образовательный стандарт одинаков для всехСвислочский район очень интересен в плане как истории, так и туризма. У приграничной территории есть все, чтобы быть богатой и процветающей. Сегодня сюда приходят инвестиции, развивается логистика и промышленность. Один из приоритетов проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет — сильные регионы. Именно на этом заострил внимание заместитель Премьер-министра.
— В плане образования это демонстрация на практике всех условий для комфортной среды, — подчеркнул Игорь Петришенко. — Речь идет не только о среде проживания, но и об обеспечении тех стандартов, которые позволят каждому школьнику, вне зависимости от учебного заведения, которое он окончил, поступать в любой вуз страны. Поэтому образовательный стандарт, направленный на создание условий для творческого и интеллектуального развития, досуга, должен быть одинаков для всех. На прошлой неделе закончилось Всебелорусское народное собрание, на котором Глава государства посвятил социальным аспектам значительную часть своего доклада, потому что это касается каждого человека. Важно уделять больше внимания профориентационной части подготовки нашей молодежи, чтобы ребята уже на этапе обучения в средней школе могли выбрать профессию. Необходимо развивать и целевую подготовку, чтобы молодой человек мог вернуться на малую родину в качестве молодого специалиста. Предприятия регионов должны видеть в школьнике своего будущего работника, а значит, и участвовать в его подготовке, профессиональном становлении.
По мнению Игоря Петришенко, пример Свислочского района весьма показателен в плане материально-технической базы, а школы и гимназии соответствуют всем требованиям. Это и переоснащенные компьютерные классы, и оборудованные всем необходимым учебные кабинеты.
— Важно обеспечить и гармоничное развитие детей, чтобы они не только получали знания, но и совершенствовались в творчестве, а также оставались здоровыми и крепкими, — обратил внимание заместитель Премьер-министра.
Урок патриотизма в 4-ом классе гимназии.
Оптимальное решениеПоказательным примером стало решение вопроса рационального использования пустующих зданий. Два года назад по объективным демографическим причинам была закрыта школа № 3 в Свислочи. На тот момент там обучалось 210 детей, а мощности школы № 2 и гимназии № 1 позволяли принять гораздо больше ребят, чем их было на тот момент во всех трех учебных заведениях, вместе взятых.
Пустующее здание несколько раз выставляли на торги, но покупателей так и не нашлось. Поэтому местное руководство приняло решение открыть здесь спортивно-образовательный центр.
Ребята должны не только хорошо учиться, но и быть здоровыми. Урок волейбола в школе N 2.
— Здание передали на баланс спортивной школы, — рассказал заместитель председателя Свислочского райисполкома Юрий Куликов. — Здесь активно развивают вольную борьбу и волейбол. Занимается почти 250 детей, поэтому новые спортивные залы позволят составить оптимальный график тренировок. Более того, активный отдых станет доступным и для жителей райцентра. Стоит отметить, что никто не остался обижен. Это решение позволило оптимизировать учебный процесс. Детей и педагогический коллектив в полном составе перевели в городскую школу № 2. От слияния двух учебных заведений выиграли все. У учителей увеличилась нагрузка и, соответственно, зарплата. Ученики получили возможность заниматься в одной из лучших школ района.
Открытие спортивно-образовательного центра никто не собирается откладывать в долгий ящик. Он появится в Свислочи уже к началу следующего учебного года. При этом председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий не собирается останавливаться на достигнутом:
— Как человек, который любит спорт и занимается им, считаю своим долгом приложить все усилия, чтобы жители района приобщились к здоровому образу жизни. Очень важно видеть положительный отклик на все начинания. Меня как руководителя также волнует, как повысить уровень жизни людей, развить инфраструктуру, привлечь инвестиции, молодежь. Ставка в регионах делается сегодня на создание новых предприятий и рабочих мест. В Свислочском районе сейчас идет строительство деревообрабатывающего производства. Было очень приятно, когда Глава государства обратил на это внимание во время доклада. Сфера деревообработки, как показал опыт развития отрасли, крайне перспективная и прибыльная. Мы не прогадали, когда сделали на нее ставку, намечая пути развития. В будущем Свислочский район ждет строительство логистического центра, чтобы максимально эффективно использовать приграничный потенциал.
Работы талантливых детей в Свислочской школе искусств.
В небольших районах важно создавать привлекательные выгодные условия для инвесторов. Во многом от этого зависит и уровень заработной платы, и решение вопросов занятости, и развитие сопутствующей социальной инфраструктуры — все, что нужно людям в регионах, в том числе молодежи.
Большое внимание уделяется и сфере жилищного строительства. Возможность иметь свое жилье — сильный аргумент для молодых семей, молодых специалистов, чтобы остаться жить и работать в районе. Здесь нацелены на развитие арендного строительства, в режиме проработки находится вопрос о возведении арендного дома.
— А пока бывший интернат на территории закрытой школы № 3, о которой уже шла речь, планируем переоборудовать под арендное жилье для молодых специалистов, — добавил глава района. — Это не потребует огромных денежных вложений, но будет отличной платформой для дальнейшего развития района. Поверьте, нам есть куда расти.
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