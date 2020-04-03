Медицинские маски выпускают «Лента», «Славянка» и ряд частных предприятий. На бобруйской швейной фабрике «Славянка» в день выпускают 200 тысяч защитных масок. Сейчас на фабрике осваивают выпуск защитных костюмов: предположительно, производство начнется на следующей неделе. Могилевское предприятие «Моготекс» запустило производство марли. Некоторые предприятия региона стали шить марлевые повязки для своих работников.
Фото: архив БЕЛТА
Компания «БелЭмса» существенно увеличила производство и реализацию антибактериальных салфеток. Бобруйский завод биотехнологий с начала года увеличил объем производства антисептиков почти в три раза. Кроме того, здесь освоили производство антибактериального геля для рук. Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» в Осиповичах уже готова начать выпуск антибактериальной продукции — геля-санитайзера и дезинфектанта для всех типов поверхностей. Ведется работа по получению сертификата по выпуску антисептика на Климовичском ликеро-водочном заводе.
Как отметил председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Мудрогелов, в первую очередь все освоенные виды продукции медицинского назначения будут удовлетворять спрос Могилевской области и регионов Беларуси и поставляться для дальнейшей реализации в «Фармацию» и «Медтехнику».
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Предприятия Могилевской области увеличили выпуск медицинских масок и осваивают новые виды востребованной санитарно-гигиенической продукции
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