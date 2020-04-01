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  2. Предприятия легпрома предлагают пересмотреть правила игры на рынке из-за ситуации с COVID-19

Предприятия легпрома предлагают пересмотреть правила игры на рынке из-за ситуации с COVID-19

Производители товаров легкой промышленности предлагают пересмотреть правила игры на рынке из-за ситуации с пандемией нового коронавируса. Речь об этом шла в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" — "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски".

Генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак не исключил, что в складывающихся условиях у белорусских производителей появится больше возможностей, чтобы занять новые ниши. В то же время он обратил внимание, что мировой рынок товаров легпрома в силу своей специфики "будет очень быстро падать и очень медленно восстанавливаться".

— И понятно, что в данной ситуации, наверное, правила игры на рынке надо было бы в этот период пересмотреть, — считает он.

Сегодня, по словам гендиректора БПХО, потребность в этом чувствуют в первую очередь производители, отчасти ретейл.

— Если в данной ситуации мы будем относиться к собственному рынку, как относились до этого, в том числе в части секонд-хенда, контрафактного товара, то, наверное, в период снижения спроса многим добросовестным производителям будет очень тяжело, — предположил он.

Так, еще до ситуации с COVID-19 на белорусском рынке стало появляться довольно много контрафактной продукции, в том числе из стран Средней Азии. Эти товары не соответствуют техническим регламентам Таможенного союза и на территорию Беларуси попадают, как правило, из России. Что до секонд-хенда, то производители одежды заявляют о необходимости установить одинаковые правила и в том, что касается соблюдения стандартов безопасности (так, с некоторых пор дезинфекция этих вещей перешла в разряд рекомендаций), и в части уплаты таможенных платежей. Некоторые магазины секонд-хенда, пользуясь правовым пробелом, торгуют не поношенными, а стоковыми, по сути, новыми вещами, констатировали специалисты.

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