Свыше 1 тыс. вакансий поступит 30 апреля от предприятий Гомельской области на электронной ярмарке вакансий, сообщается на сайте государственной службы занятости.
Мероприятие состоится в период с 10:00 до 13:00 на площадке e-vacancy.by. Отмечается, что в ярмарке вакансий примут участие около 40 нанимателей региона.
От предприятий, организаций и учреждений в разных районах области поступят актуальные предложения по трудоустройству. На электронной площадке соискатели смогут напрямую пообщаться с нанимателем в онлайн-режиме, задать интересующие вопросы и передать свое резюме.
Фото: БЕЛТА
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Предприятия Гомельской области предложат более 1 тыс. рабочих мест сегодня во время электронной ярмарки вакансий
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