Предприятия "Беллегпрома" изготовили почти 15 миллионов защитных масок

, — отметили в пресс-службе "Беллегпрома". В выходные предприятия продолжили работать. Для многих швей эта была уже шестая суббота подряд. К 15 апреля стоит задача выйти на выпуск 2 миллионов масок в сутки.Как сообщалось ранее, Правительство приняло решение определить РУП "Белфармация" единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий. Теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор. Мера принята, чтобы процессы поставок и отгрузок были прозрачными, а цены на маски не завышались. Для медицинского персонала маски отгружает УП "Белмедтехника".