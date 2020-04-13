Предприятия "Беллегпрома" изготовили почти 15 миллионов защитных масок

Почти 15 миллионов защитных масок изготовили предприятия "Беллегпрома", пишет БЕЛТА.
"Президент поставил задачу к концу прошлой недели выйти на выпуск 1 миллиона масок в сутки. Рубеж в миллион был преодолен 9 апреля. На утро пятницы за сутки предприятия концерна выпустили 1,17 миллиона масок. Всего с февраля произведено 14 миллионов 823 тысячи защитных масок", — отметили в пресс-службе "Беллегпрома". В выходные предприятия продолжили работать. Для многих швей эта была уже шестая суббота подряд. К 15 апреля стоит задача выйти на выпуск 2 миллионов масок в сутки.
Как сообщалось ранее, Правительство приняло решение определить РУП "Белфармация" единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий. Теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор. Мера принята, чтобы процессы поставок и отгрузок были прозрачными, а цены на маски не завышались. Для медицинского персонала маски отгружает УП "Белмедтехника".