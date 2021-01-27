Предприятие «Устье» НАН Беларуси» к концу 2021 года планирует получить статус племенного хозяйства по разведению красной датской породы скота, сообщил директор предприятия Дмитрий Батюков.
«В феврале-марте совместно с НАН Беларуси будем подавать документы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия для придания нашему предприятию статуса племенного комплекса. По времени эта процедура небыстрая. Ее прохождение может занять около года», – констатировал Дмитрий Батюков.
Руководитель хозяйства обратил внимание, что одним из критериев получения данного статуса является наличие в хозяйстве не менее 300 голов животных необходимой породы. В «Устье» их количество на данный момент составляет 258 голов. Животные прибыли на новое место обитания двумя партиями в ноябре и декабре 2020 года.
Специально для них в хозяйстве был возведен инновационный молочно-товарный комплекс на тысячу. голов, оснащенный роботизированной каруселью для доения на 40 мест. Оборудование исключает человеческий фактор, позволяет отслеживать функциональное состояние животного, контролировать качество получаемого молока, разделять его на фракции в процессе доения и даже проводить массаж вымя.
Следующая партия иностранных буренок в составе 228 голов уже готова к отправке из Дании и после прохождения карантинных мероприятий прибудет в Беларусь в конце февраля – начале марта. Полное комплектование ими нового животноводческого объекта планируется завершить в течение нынешнего года.
В дальнейшем по программе Минсельхозпрода красный молочный скот с «Устья» планируется использовать в хозяйствах страны для скрещивания с отечественной голштинской породой, которая выводилась на протяжении последних 40 лет. Этот опыт станет новым рывком в развитии молочного скотоводства Беларуси.
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Предприятие «Устье» Оршанского района к концу 2021 года намерено получить статус племенного хозяйства
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ