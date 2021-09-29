Предприятие "Нафтан" продолжает работу в штатном режиме

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Согласно данным МЧС, при проведении пусконаладочных работ на установке замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Для ликвидации пожара было создано два боевых участка: на охлаждение трубопроводов межцеховых коммуникаций и создание пенной подушки у ее основания, а также защиту имеющихся трубопроводов. На месте ЧС работали 17 единиц техники и 59 человек личного состава подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован в 22:14. Никто не пострадал. Никакой угрозы жизни и здоровью жителей Новополоцка в связи с произошедшим нет.В настоящее время устанавливаются причины возгорания, объем и сроки необходимых восстановительных работ.Отмечается, что все остальные технологические установки предприятия продолжают работу в штатном режиме. Договорные обязательства и производственные планы не корректировались.