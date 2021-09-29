Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Предприятие "Нафтан" продолжает работу в штатном режиме

Предприятие "Нафтан" продолжает работу в штатном режиме

Возгорание, произошедшее 28 сентября на ОАО "Нафтан", ликвидировано. Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Такая информация размещена на сайте завода

Фото: БЕЛТА

Согласно данным МЧС, при проведении пусконаладочных работ на установке замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Для ликвидации пожара было создано два боевых участка: на охлаждение трубопроводов межцеховых коммуникаций и создание пенной подушки у ее основания, а также защиту имеющихся трубопроводов. На месте ЧС работали 17 единиц техники и 59 человек личного состава подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован в 22:14. Никто не пострадал. Никакой угрозы жизни и здоровью жителей Новополоцка в связи с произошедшим нет.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, объем и сроки необходимых восстановительных работ.

Отмечается, что все остальные технологические установки предприятия продолжают работу в штатном режиме. Договорные обязательства и производственные планы не корректировались.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы