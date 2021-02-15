Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» объявляет о приеме заявок на конкурс предпринимательских инициатив в 12 районах Беларуси. Участвовать в конкурсе могут юридические лица частной формы собственности и индивидуальные предприниматели, с местом нахождения на территории районов проведения конкурса. Об этом сообщила корреспонденту sb.by специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник.
Фото из архива
Конкурс пройдет в 12 пилотных районах проекта: Березовский и Кобринский районы; Браславский и Оршанский районы; Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы; Лидский район; Борисовский и Молодечненский районы; Быховский и Кличевский районы.
Подать заявку на участие в конкурсе предпринимательских инициатив можно на сайте www.prospring.by. Прием заявок осуществляется с 15 февраля 2021 года по 30 марта 2021 года.
У первых 240 заявителей есть возможность получить индивидуальные дистанционные консультации экспертов. Помощь экспертов позволит детально проанализировать и лучше представить свою бизнес-идею. Больше информации о порядке предоставления консультаций здесь.
Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики.
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Предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку на открытие и развитие бизнеса
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК