В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась директор одного из частных предприятий города, которая рассказала правоохранителям, что ранее была обманута знакомым ей мужчиной, от которого не ожидала подвоха. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что к произошедшему причастен 51-летний индивидуальный предприниматель, который еще в 2015-м году взял у женщины первую денежную сумму в долг – 40 000 долларов.
Фото носит иллюстративный характер
Взятые взаймы большие деньги он так и не вернул, а спустя три года попросил еще на развитие собственного бизнеса. Женщина вновь поверила знакомому, планируя, что после она получит всю одолженную сумму назад, и дала еще 48 000 долларов. Последняя денежная дотация также исчезла, а после, когда гражданка прямо попросила вернуть долг, мужчина стал утверждать, что никаких денег он у приятельницы не брал. Шокированная такой забывчивостью, жительница областного центра обратилась в правоохранительные органы за помощью.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают гражданам: прежде чем оформлять на свое имя рассрочку или кредит, нужно хорошо подумать, насколько близко вы знаете человека. Если это действительно платежеспособный человек, он оформит на себя рассрочку или кредит самостоятельно или сразу расплатится за необходимый ему товар.
Фото: pixabay.com
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Предприниматель из Могилева брал в долг крупные суммы, а возвращать отказывался
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