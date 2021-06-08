Предприниматель из Минска наживался на обмане пенсионеров.
Инцидент произошел в апреле нынешнего года. В милицию обратилась жительница Солигорска 1942 года рождения, которая рассказала, что к ней приходил мужчина, который продал ей датчик утечки газа в несколько раз дороже его реальной стоимости.
–Правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 20-летний житель Минска. По предварительным данным, он имел дело с престарелыми гражданами. При цене датчика чуть более 30 рублей, он продавал устройство почти за 150 рублей. При этом минчанин уверял, что делает пенсионерам 50-процентную скидку. Жертвами злоумышленника стали как минимум трое пенсионеров из Солигорска, – сообщил sb.by старший инспектор группы информации и общественных связей Солигорского РОВД. – В ходе опроса подозреваемый полностью признал свою вину. Ранее мужчина не привлекался. В настоящее время он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Беларуси (мошенничество).
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Предприниматель из Минска наживался на обмане пенсионеров
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