Предприниматель из Минска наживался на обмане пенсионеров. 

Инцидент произошел в апреле нынешнего года. В милицию обратилась жительница Солигорска 1942 года рождения, которая рассказала, что к ней приходил мужчина, который продал ей датчик утечки газа в несколько раз дороже его реальной стоимости., – сообщил sb.by. –По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Беларуси (мошенничество).