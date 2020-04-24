Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси не наблюдается. Об этом рассказал начальник службы радиационного мониторинга ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Коваленко.





"В ближайшие дни ожидается северо-западный и западный перенос воздушных масс. Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки не наблюдается. Необходимо отметить, что в случае пожаров на загрязненных территориях вокруг Чернобыльской АЭС Полесский государственный радиационно-экологический заповедник будет выполнять роль буферной зоны. Ведь эта территория, где не живут люди, где наблюдаются высокие уровни радиоактивного загрязнения. И внести какой-то значительный вклад в общее загрязнение эти пожары не смогут".

Говоря о прогнозе ситуации, Михаил Коваленко отметил, что в ближайшие дни будет наблюдаться западный перенос воздушных масс. То есть риска попадания радиоактивных веществ на территорию Беларуси по-прежнему нет. Также он сказал, что, по данным наших синоптиков, в субботу на юге страны пройдут дожди — от небольших до умеренных. Это тоже должно благоприятно сказаться на ситуации.