Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+15 oC
USD: 2.47
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси не наблюдается

Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси не наблюдается

Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси не наблюдается. Об этом рассказал начальник службы радиационного мониторинга ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Коваленко.


"В ближайшие дни ожидается северо-западный и западный перенос воздушных масс. Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки не наблюдается. Необходимо отметить, что в случае пожаров на загрязненных территориях вокруг Чернобыльской АЭС Полесский государственный радиационно-экологический заповедник будет выполнять роль буферной зоны. Ведь эта территория, где не живут люди, где наблюдаются высокие уровни радиоактивного загрязнения. И внести какой-то значительный вклад в общее загрязнение эти пожары не смогут".

Говоря о прогнозе ситуации, Михаил Коваленко отметил, что в ближайшие дни будет наблюдаться западный перенос воздушных масс. То есть риска попадания радиоактивных веществ на территорию Беларуси по-прежнему нет. Также он сказал, что, по данным наших синоптиков, в субботу на юге страны пройдут дожди — от небольших до умеренных. Это тоже должно благоприятно сказаться на ситуации.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В субботу в Беларуси дожди с грозами и до 19 градусов тепла
Некоторые марки сигарет подорожают с 1 мая
Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси не наблюдается
Проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» обсуждается на совещании у Президента
В Могилеве Mercedes от удара в столб разорвало на части — погиб мужчина, женщина в реанимации
В Витебской области БРСМ запускает челлендж видеороликов «75 песен о войне»
Изменения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Украине не произошло
Эксперты рассказали о главных ошибках людей во время пандемии коронавируса
Единый день безопасности дорожного движения проводится в Беларуси
Месси назвали лучшим игроком за последние 25 лет
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
В Березовском районе приступили к очистке русла реки Кречет
Чехия отменила общенациональный карантин
Белорусский Красный Крест запустил платформу пожертвований на программу борьбы с COVID-19
Евродепутаты поддержали визовое соглашение с Беларусью
Ботанический сад приглашает поучаствовать в экопроекте
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении COVID-19
В ГАИ рассказали, как будет организовано дорожное движение на Радоницу
В США одобрили пакет мер поддержки экономики на 484 млрд долларов
В Национальном историческом музее открывается выставка «75 лет вместе: Беларусь — государство-учредитель ООН»
Двумя матчами начнется шестой тур чемпионата Беларуси по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Беги, дядя Митя
Авторы
СКАНИРУЙТЕ