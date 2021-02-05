Предложения по ситуации с жилым комплексом «Грушевский посад» подготовлены и будут представлены Главе государства, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Фото: архив БЕЛТА
О том, отменят ли жилищные облигации как механизм оплаты строящегося жилья и какое решение будет принято по долгострою «Грушевский посад», рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок:
– Что касается жилищных облигаций, действительно, такое решение готовится. Практика показала, что эта система не работает, потому появляются застройщики, недобросовестно исполняющие свои обязанности. Наверное, более чем в 50% случаев строительство по жилищным облигациям привело к долгостроям. Думаю, в ближайшее время появится нормативный акт, который поставит на этом определенную точку. Что касается «Грушевского посада», там нет простых решений. По этому комплексу подготовлен ряд предложений, достаточно кардинальных. Будем выносить их Главе государства. Если их одобрят, ситуация сдвинется с мертвой точки.
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Предложения для разрешения ситуации с ЖК «Грушевский посад» представят Президенту
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