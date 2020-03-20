Предложение о взятке Сиводедову коммерсант Казанцев прислал бизнес-партнеру в СМС шифровкой

Об этом рассказал в суде фигурант по делу с 16 обвиняемыми Горбачев.

Верховный Суд продолжает допрос российского бизнесмена В.Горбачева — фигуранта масштабного коррупционного дела, касающегося поставок в Беларусь телекоммуникационного, компьютерного оборудования и программного обеспечения. Виталий Горбачев полностью признал вину только по одному эпизоду — даче взятки сослуживцу, заместителю Госсекретаря Совета Безопасности Андрею Втюрину. Вот что он рассказал сегодня касательно второго вменяемого ему в вину эпизода — о взятке гендиректору "Белтелекома" Сергею Сиводедову.

На одной из встреч в 2018 году Горбачев обсуждал с Владимиром Казанцевым (представителем компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком") текущий конкурс и распределение прибыли. Информацию о том, что Сиводедову нужно дать взятку, Горбачев получил в конце мая:

— Это было СМС-сообщение, зашифрованное — буква, цифра и какие-то килограммы. Не сказать, что смысл я не понял. Но то, что "С" обозначало "Сиводедов", я не понял. На сообщение я не отреагировал. Затем Казанцев прислал более конкретное предложение — простимулировать Сиводедова на сумму 100 тысяч из расчета 1 доллар за 1 приставку. Мне эта информация была неинтересна, я снова не отреагировал на СМС. Для меня важным было получить прибыль с контракта. Потом уже при личной встрече Казанцев сказал: "Виталик, как ты относишься к тому, чтобы простимулировать Сиводедова?" Я сказал: "Володя, твой вопрос, сам и решай". Тем не менее я не сказал, что я против, что возражаю.

С Казанцевым, продолжает Горбачев, он виделся редко. В следующий раз в московском кафе обсуждали возможность участия в новом конкурсе. Главным в обсуждении был вопрос о том, каковы шансы выиграть тендер. Казанцев предположил, что с солидной скидкой у них будет наиболее выигрышное положение среди всех участников конкурса. Также Казанцев сообщил Горбачеву, что собирается ехать в Беларусь и встретиться с Сиводедовым и Втюриным.

Отвечая на вопросы гособвинителя и судьи, обвиняемый Горбачев несколько раз сделал акцент на том, что у него была договоренность с коллегой о передаче взятки Сиводедову по старым контрактам:

— В связи с новым контрактом такой договоренности у меня с Казанцевым не было... И, опять же, вот следователь у меня спрашивает: "Вы обсуждали?" Если я информацией владел и не сказал "нет", значит "обсуждали".

— Скажите, из каких источников планировалось передать деньги Сиводедову по контракту 2018 года? — уточнил прокурор.

— Из общей прибыли после конкурса.

— Планировалось ли участие подконтрольных вам структур в исполнении договора 2019 года?

— Конечно, желание у меня было. Но мы договорились, что когда он (Казанцев. — Авт.) съездит в Минск, мы обсудим…

— Если у вас было желание участвовать в конкурсе и победить, тогда соответствовали ли вашим интересам действия Казанцева по передаче денег Сиводедову? В своих показаниях Казанцев говорит о том, что между вами имелась договоренность о передаче Сиводедову денежных средств и за конкурс 2019 года. Единственное, что не обсудили, это сумма.

— У нас была договоренность только по 2018 году, — ответил Горбачев. — Вину по обвинению по этому эпизоду, как оно написано в обвинении, не признаю. Я на всякий случай не стал отказываться, вину признал частично.

Напомню, согласно обвинению, Казанцев и Горбачев договорились с бывшим заместителем Госсекретаря Совета Безопасности Андреем Втюриным, что тот за плату посодействует в заключении договора фирмы "Смартлабс" с "Белтелекомом". Тогда речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса SmartZala, поставке абонентских приставок. Договор был подписан, Втюрин получил более 180 000 долларов. Также установлено, что в январе 2019-го Втюрин склонил бизнесмена Казанцева (по договоренности с Горбачевым) к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сергею Сиводедову за победу представляемого Казанцевым и Горбачевым общества с ограниченной ответственностью в тендере, касающемся модернизации существующих платформ либо новой платформы и STB-приставок для оказания услуг интерактивного телевидения. Так Сиводедов получил 15 тысяч евро.

Допросы обвиняемых продолжатся 23 марта.