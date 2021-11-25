Предлагают поучаствовать в «оперативной игре» – мошенники практикуют новый способ обмана

В Минском районе зафиксированы случаи, когда злоумышленник звонит жертве, представляется сотрудником банка, уведомляет о наличии на ее имя заявки на оформление кредита, после чего соединяет с якобы сотрудником МВД по экономическим вопросам. Тот предлагает поучаствовать в «оперативной игре», рассказывает суть преступной схемы старший оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности УВД Минского райисполкома старший лейтенант милиции Антон Афанаскин:

– Жертве говорят, поскольку она не оставляла заявку на оформление кредита, то это могли сделать мошенники, которые работают в банковском учреждении и предлагают помочь вывести злоумышленников на чистую воду. Для этого необходимо приехать в отделение банка и оформить на свое имя кредит. Если его одобрят и откроют кредитную линию – значит, это мошенники. При этом, приехав в банк, никому не говорите об участии в оперативно-следственных действиях, чтобы не спугнуть мошенников.

После оформления кредита злоумышленник просит установить мобильное приложение удаленного доступа AnyDesk для аннулирования кредитной линии. Имея паспортные данные потерпевшего, он завладевает 3D-secure кодами, пришедшими на номер жертвы, и похищает деньги.

Недавно жительница Минского района повелась на эту схему обмана и лишилась 16 тысяч рублей. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, Антон Афанаскин напоминает:

– Ни при каких обстоятельствах не отвечайте на подозрительные звонки, в том числе в интернет-мессенджерах, совершаемых с зарубежных номеров. Не сообщайте неизвестным информацию о себе, а также данные банковских карт, логины и пароли доступа к различным сервисам, коды подтверждений, полученные в виде SMS-сообщений. Не устанавливайте на свое устройство никаких приложений по их просьбе, независимо от того, какую функцию они выполняют. Мошенники очень избирательны и изобретательны. В ходе разговора могут использовать запугивания, убеждения, уговоры, придумывать различные поводы оформления кредита или предоставления персональной информации. Будьте бдительны!

В целом в Минском районе в этом году количество киберпреступлений снизилось: за десять месяцев их произошло 380 (за аналогичный период 2020-го – 512). В структуре преступности преобладают хищения с использованием реквизитов банковских платежных карт.