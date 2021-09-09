"Предельно честный и открытый разговор". Лукашенко поделился итогами встречи с Путиным

"Прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу, Президента России‚ за тот прием, который был оказан нашей делегации, а также за предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи", – отметил Александр Лукашенко.
Говоря об итогах переговоров, Глава государства прежде всего высказался о результатах работы над союзными программами – по его словам, "самой объемной и, наверное, самой раскрученной теме сегодняшнего разговора". Президент напомнил, что предметная работа над так называемыми дорожными картами началась три года назад. К их разработке решили приступить после прозвучавшей в обществе критики Союзного государства: мол, оно потеряло темп развития. Тогда эти документы, по сути, представляли собой "некие интеграционные контуры по отдельным направлениям". Каждая же из сегодняшних программ – это уже конкретный план мероприятий, согласно которому страны и намерены двигаться.
"Правительства проделали колоссальную работу. Мы с Владимиром Владимировичем все принципиальные решения, которые касались нас, сегодня приняли", – сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко и Путин согласовали 28 союзных программФото: БЕЛТА
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