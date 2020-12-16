Префектура Рио-де-Жанейро сообщила об отмене всех новогодних мероприятий под патронатом городских властей. Причина кроется в заметном ухудшении ситуации с COVID-19, к тому же данным жестом планируется выразить дань уважения к жертвам пандемии. Следующим шагом может стать запрет на празднование Нового года на пляжах Рио, пишет RG.RU.
– Это решение было необходимо для защиты всех. Это будет праздник надежды на хорошие результаты действия вакцин для сдерживания пандемии. Он станет моментом размышления о тяжести этого года, о борьбе и утрате стольких людей, о которых мы скорбим, – отметил мэр города Марсело Кривелла.
До этого префектура Рио-де-Жанейро уже заявляла об отмене салюта на пляжах столицы бразильского карнавала. К тому же планировался перевод большинства праздничных событий в режим онлайн. Однако оставались туристические точки, где новогоднее празднование можно было провести с участием определенного числа людей. Это в первую очередь статуя Христа-Искупителя и гора Сахарная голова. Однако сейчас и они будут закрыты в новогоднюю ночь.
Фото: pixabay.com
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Праздника не будет: в Рио-де-Жанейро отменят все новогодние мероприятия
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