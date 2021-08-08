Праздник в формате open air: Черея отметила 955-летие

Родина поэта и дипломата Оскара Милоша, героя Советского Союза Евгения Ивановского, доктора медицинских наук Моисея Аксянцева – Черея отметила 955-летие. Все мероприятия прошли в формате open air. На один день агрогородок Чашникского района превратился в одну большую праздничную площадку.





«Мы должны быть единой нацией, сплоченной и сильной, только вместе мы сможем сохранить красоту и самобытность нашего края для потомков. Для этого важен посильный вклад каждого», - отметил председатель Чашникского районного Совета депутатов Александр Косов 7 августа на праздновании юбилея агрогородка.

Над сохранением красоты и самобытности черейской земли действительно трудится немалое количество людей. Взять хотя бы заведующую библиотекой Татьяну Козловскую, на чьем счету – многочисленные исследовательские работы, посвященные жизни и творчеству Оскара Милоша. В рамках праздника для гостей Череи Татьяна провела экскурсию «История земли Черейской» по местам, связанным с поэтом.





Праздничный концерт символично открыла песня про Черею. Для жителей и гостей района был организован семейный конкурс «Береги, друг мой, семью – крепость главную твою».

Агрогородок становится местом притяжения для инициативных людей. Ежегодно здесь проводится фестиваль места «SPRAVA». Черея также стала финальной точкой авторского экскурсионного проекта Оксаны Аракчеевой, дочери художника Бориса Аракчеева.









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