«Праздник на ура» пройдет завтра в агрогородке Семукачи Могилевского района

По словам председателя Семукачского сельсовета Тамары Укружской, в программе не только песни, танцы, конкурсы, спортивные состязания, но и выездное обследование медиков. К примеру, желающие смогут на месте пройти УЗИ.Проект «Семукачи – здоровый агрогородок» стартовал в феврале прошлого года. Его цель – популяризация здорового образа жизни, активных форм досуга, благоустройство. В рамках проекта проходят профилактические осмотры населения с применением скрининг-диагностики. За время его реализации в жизнь уже воплощены несколько местных инициатив: «Здоровая школа», «Здоровье на рабочем месте», «ЗОЖ – путь к долголетию».