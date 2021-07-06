Праздник Ивана Купалы отмечают в Центральном ботаническом саду Минска - стрим

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Праздник Ивана Купалы отмечают сегодня в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. В народной культуре славян праздник Ивана Купалы имел огромное значение. Торжество посвящено рассвету природы, победе света над тьмой и летнему солнцестоянию. Этот день всегда сопровождался огромным количеством традиций и народных обрядов, о многих из них и расскажут во время мероприятия в Ботаническом саду. Завершится мероприятие огненной феерией. Сперва фейерверками вспыхнет символическая "папараць-кветка", а затем в саду зажгут костер. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!