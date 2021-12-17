Праздник галантности: в Гомеле состоялся традиционный новогодний бал воспитанников кадетского училища

Сто шестьдесят воспитанников Гомельского кадетского училища стали участниками традиционного новогоднего бала. Под стать своему статусу он проходил под сводами не императорского, но все же настоящего дворца – Дворца культуры железнодорожников.





Торжественная атмосфера ощущалась задолго до начала – во время последней репетиции. В своих форменных кителях ребята смотрелись не только элегантно, но также взрослее и мужественнее. А каждая из их спутниц накануне потратила много часов на подготовку и праздничный макияж. Затраченные усилия окупились сполна.

– Когда попадаешь на такое мероприятие, ощущение такое, будто оказался в девятнадцатом веке, – поделилась эмоциями учащаяся четвертого курса Кристина Дубина. – Мы много репетировали как в стенах училища, так и здесь, во дворце. Сперва пришлось тяжело – незнакомые танцы, затем успокоились, освоились и постепенно все разучили.





Музыкальное сопровождение бала обеспечил камерный оркестр Гомельской областной филармонии. Под его аккомпанемент кадеты исполняли полонез, кадриль, мазурку и другие танцевальные номера из времени, когда балы являлись главным светским мероприятием. А во время офицерского вальса хореографические навыки продемонстрировал преподавательский состав училища. Многие из наставников кадетов в прошлом – военнослужащие, сотрудники силовых и правоохранительных структур.





С ярким, запоминающимся на всю жизнь событием участников бала поздравил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей:

– Сегодняшним балом мы начинаем новогодние празднования, которые проходят в рамках акции «Наши дети». Мы видим ваши улыбки, ваши радостные лица, и для нас это тоже важное событие, позволяющее сохранять и поддерживать традиции, заложенные в далекие времена. Ваш бал –это еще и праздник изящества, галантности, танцевального искусства, которые нам демонстрируют прекрасные пары наших кадетов.

Глава региона также вручил награды учащимся, достигшим наилучших успехов в учебе и спорте.































































