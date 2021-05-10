Главная Праздничный салют ко Дню Победы в Минске - стрим Опубликовано: 10.05.2021 00:13:18 343 Праздничный салют ко Дню Победы в Минске - стрим Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter стрим салют 9 мая Наталья Евдокимова Написать автору Версия для печати Новости и статьи 10.05.2021 01:04:00 Не менее 12 человек пострадали при нападении неизвестных на западе Колумбии 10.05.2021 00:46:55 Зверев стал победителем теннисного турнира в Мадриде 10.05.2021 00:20:39 Вечерний концерт, «День Победы» хором и фейерверк – как Могилев завершил 9 Мая 10.05.2021 00:13:18 Праздничный салют ко Дню Победы в Минске - стрим 10.05.2021 00:01:38 Акция у Кургана Славы к 9 мая и Дню государственных флага и герба - стрим 09.05.2021 23:43:07 Больше всего трогают за душу песни военных лет: в Минске завершился гала-концерт на площади Победы 09.05.2021 23:31:34 Фотофакт. День Победы отпраздновали в Гомеле 09.05.2021 23:08:14 Фотофакт. Гала-концерт "Подвиг народа бессмертен" у монумента Победы 09.05.2021 22:59:11 Гороскоп на 11 мая 09.05.2021 22:48:01 Вольфович о Декрете № 2: это символичное и своевременное решение Главы нашего государства блог Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Эверест. Дань Победе 09.05.2021 22:44:29 «Шахтер» победил БАТЭ в центральной игре восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу 09.05.2021 22:21:29 Посол Евгений Воробьев: День Победы имеет особое значение для Республики Беларусь 09.05.2021 22:09:13 Репортаж с площади Государственного флага, где чествовали главные символы нашей страны 09.05.2021 21:30:12 Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, договорились о встрече в ближайшее время 09.05.2021 21:25:42 Праздник продолжается: в Минске проходит гала-концерт «Подвиг народа бессмертен» – прямая трансляция 09.05.2021 21:23:09 Прямая трансляция концерта с площади Победы начнется с минуты на минуту 09.05.2021 21:15:06 Фотофакт. На площади Победы готовятся к праздничному гала-концерту 09.05.2021 21:03:21 «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Астон Виллой» в матче чемпионата Англии по футболу 09.05.2021 20:46:57 В деревне Милькунь Докшицкого района открыли памятник жертвам войны 09.05.2021 20:36:10 В ГАИ рассказали, где в ночь на 10 мая планируются дорожные работы блог Анатолий ЛЕМЕШЁНОК Есть с кого брать пример 09.05.2021 20:28:47 Праздничная концертная программа «Во славу Великой Победы» в Могилеве - стрим 09.05.2021 20:25:13 «Видя все то, что молодое поколение делает в честь праздника Победы, становится легко на душе». Галина Ивановская потеряла на войне отца и брата 09.05.2021 19:44:08 Минчане и гости города поделились, почему для них 9 мая не просто день в календаре 09.05.2021 19:41:35 Белорусские дипломаты в Брюсселе почтили память советских солдат и участников бельгийского Сопротивления 09.05.2021 19:40:17 Минское «Динамо» обыграло «Ислочь» в поединке футбольного чемпионата 09.05.2021 19:28:52 Старые добрые песни в новом исполнении. В парке Победы и на площадке возле “Чижовка-Арены” сегодня играл оркестр Военной академии 09.05.2021 19:21:11 Белорусские дипломаты в Сербии 9 мая почтили память советских и югославских воинов 09.05.2021 19:10:40 «Победный май». Могилевчане танцевали под духовой оркестр 09.05.2021 19:07:31 Белорусские дипломаты в Ташкенте почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в день 76-летия Великой Победы 09.05.2021 19:01:00 Как отмечают День Победы в Беларуси мнение Виктория КОХНО Пусть цветет жизнь... 09.05.2021 18:59:31 Лазертаг, езда на пони и на танке по полосе с препятствиями. Чем можно заняться на площадке возле “Чижовка-Арены” 09.05.2021 18:52:33 Общественный транспорт временно следует без остановки в районе площади Победы 09.05.2021 18:42:08 Один из вестибюлей станции метро «Площадь Победы» временно закрыт 09.05.2021 18:26:00 Выступления оркестра, игровые зоны и военная техника. Площадка возле «Чижовка-Арены» собрала несколько сотен человек 09.05.2021 18:25:28 Лукашенко: пусть наши символы будут залогом единства и согласия 09.05.2021 18:13:47 Лукашенко: тем, кто посягает на флаг и память о Великой Победе, скажу одно: посмотрите в глаза ветеранам 09.05.2021 18:12:52 Лукашенко: наши герб, флаг, гимн, Великая Победа – это неразрывно связанные между собой символы независимости белорусского народа 09.05.2021 18:07:53 Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба прошел в Минске с участием Лукашенко 09.05.2021 17:53:53 Торжественное чествование государственных символов на площади Государственного флага в Минске - прямая трансляция 09.05.2021 17:39:56 Военнослужащий: флаг – это лицо страны мнение Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Растущее сопротивление 09.05.2021 17:27:00 Праздничные мероприятия проходят в парке Челюскинцев 09.05.2021 17:18:42 РЦОР-БГУ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче чемпионата страны по футболу 09.05.2021 16:50:00 В Витебске в праздничном шествии участвовало около 25 тысяч человек