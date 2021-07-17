Праздничный концерт "В ритме БГУ" состоится 17 июля в Минске. В ТЦ Столица приглашают всех желающих, вход на мероприятие свободный! Концерт будет длится всего 1 час, но вы успеете увидеть семь творческих номеров студентов факультетов журналистки, филологического, физического, а также Юридического колледжа. На площадке торгового центра прозвучат современные песни. Кроме того, студенты выступят со своими авторскими произведениями. Не обойдётся и без интерактива со зрителями. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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Праздничный концерт «В ритме БГУ» в Минске | ПРЯМОЙ ЭФИР
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