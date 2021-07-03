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Праздничный концерт, посвященный Дню Независимости в Бресте - стрим

Брест отмечает День Независимости страны. Большой праздничный концерт, посвященный главному празднику суверенной Беларуси, проходит в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В торжественном мероприятии принимаю участие руководство области и города, жители Бреста и гости областного центра. Перед всеми собравшими выступят самодеятельные творческие коллективы и артисты со всей Брестчины. Завершится концерт совместным исполнением Государственного гимна и праздничным салютом. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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